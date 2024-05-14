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Німецький виробник виготовить для України зброю під калібр автомата Калашнікова

Німецький виробник виготовить для України зброю під калібр автомата Калашнікова

Київ • УНН

 • 38941 перегляди

Німецький виробник зброї Heckler & Koch планує виробляти штурмові гвинтівки та кулемети у калібрах, які використовувалися країнами колишнього Варшавського договору для постачання в Україну.

Німецький виробник стрілецької зброї Heckler & Koch планує розширити асортимент продукції для постачання Україні. Йдеться про автомати під патрони автомата Калашнікова та інших калібрів із країн колишнього Варшавського договору. Аналогічне рішення ухвалено для кулеметів. Про рішення виробника повідомила німецька газета Welt, передає УНН.

Деталі

Heckler & Koch на тлі слабких річних показників вироблятиме автомати HK132E з "радянським" калібром 7.62х39 мм. Компанія, як стверджується, постачає Україні весь свій асортимент продукції, у тому числі пістолети SFP9 та кулемети MG5. Постачання ведуться за узгодженням з німецьким урядом.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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