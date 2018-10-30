Непогода в Италии унесла жизни уже 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Количество погибших от непогоды в Италии достигло 11. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Repubblica.
"Уже погибло 11 человек. Погодные условия до сих пор чрезвычайные во многих регионах Италии: ветер более ста километров в час и штормовые волны до семи метров", - говорится в сообщении.
Спасатели также сообщили, что половина из пришвартованных яхт в регионах непогоды повреждена, а в порту Рапалло повреждена дамба.
В шести регионах страны действует "красный" уровень угрозы.
Напомним, по состоянию на вчерашний вечер сообщалось о 7 погибших. Утром она достигла 9 человек.
Как ранее информировал УНН, в итальянской Венеции в результате наводнения затоплены 75% исторического центра города. Уровень воды достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Это рекордные показатели для Венеции, которая стоит на воде и часто испытывает подтоплений из-за погоды.
В Италии из-за непогоды объявили красный уровень опасности.
Напомним, дороги в центре Рима, а также несколько станций метро оказались затоплены из-за сильного дождя, обрушившегося в воскресенье вечером на город.