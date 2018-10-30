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Негода в Італії забрала життя вже 11 осіб

Негода в Італії забрала життя вже 11 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кількість загиблих від негоди в Італії досягла 11. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Repubblica.

"Вже загинуло 11 осіб. Погодні умови досі надзвичайні в багатьох регіонах Італії: вітер понад сто кілометрів на годину і штормові хвилі до семи метрів", - сказано у повідомлені.

Рятувальники також повідомили, що половина з пришвартованих яхт у регіонах негоди пошкоджена, а у порту Рапалло пошкоджена дамба.

У шести регіонах країни діє "червоний" рівень загрози.

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір повідомлялося про 7 загиблих. Ранком вона сягнула 9 осіб. 

Як раніше інформував УНН, в італійській Венеції внаслідок повені затоплено 75% історичного центру міста. Рівень води сягнув позначки у 156 сантиметрів над рівнем моря. Це рекордні показники для Венеції, яка стоїть на воді і часто зазнає підтоплень через погоду. 

В Італії через негоду оголосили червоний рівень небезпеки. 

Нагадаємо, дороги у центрі Риму, а також кілька станцій метро виявилися затоплені через сильний дощ, що обрушився в неділю ввечері на місто. 

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