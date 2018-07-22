Непогода в Грузии: подтопленные дома и эвакуация

По словам мэра Лагодехи Джондо Мдивнишвили, на месте мобилизована спасательная служба, которая помогает местному населению откачать воду из домов.



В Сигнахском районе в результате стихии повреждены внутренние дороги.

Кроме того, в Сигнахском муниципалитете активизировались оползневые процессы. Сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями откачивают воду из затопленных подвалов жилых домов.

Напомним, в результате наводнения, вызванного тайфуном "Шантинь", в северной провинции Вьетнама Йенбай погибли 20 человек, 14 человек получили ранения, 16 - пропали без вести.