Непогода в Грузии: подтопленные дома и эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Около двадцати жилых домов затоплены, дороги повреждены после сильного дождя в грузинской Кахетии. Из зоны подтопления эвакуированы не менее шести человек. Наиболее пострадавшими из-за непогоды оказались села Херетискари, Цители гора и Чиаури в Лагодехском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кавказкий Узел.
По словам мэра Лагодехи Джондо Мдивнишвили, на месте мобилизована спасательная служба, которая помогает местному населению откачать воду из домов.
В Сигнахском районе в результате стихии повреждены внутренние дороги.
Кроме того, в Сигнахском муниципалитете активизировались оползневые процессы. Сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями откачивают воду из затопленных подвалов жилых домов.
Напомним, в результате наводнения, вызванного тайфуном "Шантинь", в северной провинции Вьетнама Йенбай погибли 20 человек, 14 человек получили ранения, 16 - пропали без вести.