Негода в Грузії: підтоплені будинки і евакуація

За словами мера Лагодехи Джонді Мдівнішвілі, на місці мобілізована рятувальна служба, яка допомагає місцевому населенню відкачати воду з будинків.



У Сігнахскій районі в результаті стихії пошкоджено внутрішні дороги.

Крім того, в Сігнахскій муніципалітеті активізувалися зсувні процеси. Співробітники служби по управлінню надзвичайними ситуаціями відкачують воду із затоплених підвалів житлових будинків.

Нагадаємо, в результаті повені, викликаної тайфуном "Шантінь", в північній провінції В'єтнаму Йенбай загинули 20 осіб, 14 осіб отримали поранення, 16 - пропали безвісти.