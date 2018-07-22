Негода в Грузії: підтоплені будинки і евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Зо два десятки житлових будинків затоплені, дороги пошкоджені після сильного дощу в грузинській Кахетії. Із зони підтоплення евакуйовано щонайменше шестеро людей. Найбільш постраждалими через негоду опинилися села Херетіскарі, Цітеле гора і Чіаурі в Лагодехському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кавказький Вузол.
За словами мера Лагодехи Джонді Мдівнішвілі, на місці мобілізована рятувальна служба, яка допомагає місцевому населенню відкачати воду з будинків.
У Сігнахскій районі в результаті стихії пошкоджено внутрішні дороги.
Крім того, в Сігнахскій муніципалітеті активізувалися зсувні процеси. Співробітники служби по управлінню надзвичайними ситуаціями відкачують воду із затоплених підвалів житлових будинків.
Нагадаємо, в результаті повені, викликаної тайфуном "Шантінь", в північній провінції В'єтнаму Йенбай загинули 20 осіб, 14 осіб отримали поранення, 16 - пропали безвісти.