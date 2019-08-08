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Непогода в Киеве: деревья падали на автомобили и трамвайные пути

Киев  •  УНН

 • 34302 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В результате мощного ливня, который сегодня накрыл Киев, в разных частях города были повалены деревья. Известно уже о 10 таких случаях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, начиная с 14:50, к спасателям начали поступать сигналы о поваленных из-за непогоды деревьях.

Сначала падение дерева обнаружили на ул. Правды в Подольском районе столицы. Как оказалось, оно упало на автомобиль "ВАЗ" и линию троллейбуса. Также на ул. Киквидзе дерево упало на автомобиль Toyota. А на ул. Чудновского - на автомобиль Chevrolet.

Кроме того, дерево упало на проезжую часть дороги на перекрестке переулка Приборный и ул. Рабочая. Такой же случай произошел на ул. Тепловозная, ул. Лесная, расположенной в Оболонском районе, и на перекрестке ул. Ильича и ул. Новодарницкая.

На Русановском бульваре дерево упало во дворе на линию электропередачи.

А на улицах Павла Усенко и Николая Юнкерова деревья упали на трамвайные пути.

В общем, спасатели осуществили 10 выездов на уборку поваленных деревьев.

Напомним, сегодня днем Киев накрыл мощный ливень. Имели место свержения деревьев, а также на целом ряде улиц образовались подтопления.

По прогнозу синоптиков, гроза в Киеве и Киевской области сохранится до конца суток.

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