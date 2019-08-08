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Негода у Києві: дерева падали на автомобілі та трамвайні колії

Негода у Києві: дерева падали на автомобілі та трамвайні колії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Внаслідок потужної зливи, яка сьогодні накрила Київ, в різних частинах міста були повалені дерева. Наразі відомо вже про 10 таких випадків. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, починаючи від 14:50, до рятувальників почали надходити сигнали про повалені через негоду дерева.

Спочатку падіння дерева виявили на вул. Правди у Подільському районі столиці. Як виявилося, воно впало на автомобіль "ВАЗ" та лінію тролейбусу. Також на вул. Кіквідзе дерево впало на автомобіль Toyota. А на вул. Чудновського – на автомобіль Chevrolet.

Крім того, дерево впало на проїжджу частину дороги на перехресті провулку Приладний та вул. Робітнича. Такий самий випадок стався на вул. Тепловозна, вул. Лісна, що в Оболонському районі, та на перехресті вул. Ілліча та вул. Новодарницька.

На Русанівському бульварі дерево впало у дворі на лінію електропередачі.

А на вулицях Павла Усенка і Миколи Юнкерова дерева впали на трамвайні колії.

Загалом, рятувальники здійснили 10 виїздів на прибирання повалених дерев.

Нагадаємо, сьогодні вдень Київ накрила потужна злива. Мали місце повалення дерев, а також на цілій низці вулиць утворилися підтоплення

За прогнозом синоптиків, гроза у Києві та Київській області утримається до кінця доби.

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