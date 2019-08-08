Негода у Києві: дерева падали на автомобілі та трамвайні колії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Внаслідок потужної зливи, яка сьогодні накрила Київ, в різних частинах міста були повалені дерева. Наразі відомо вже про 10 таких випадків. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, починаючи від 14:50, до рятувальників почали надходити сигнали про повалені через негоду дерева.
Спочатку падіння дерева виявили на вул. Правди у Подільському районі столиці. Як виявилося, воно впало на автомобіль "ВАЗ" та лінію тролейбусу. Також на вул. Кіквідзе дерево впало на автомобіль Toyota. А на вул. Чудновського – на автомобіль Chevrolet.
Крім того, дерево впало на проїжджу частину дороги на перехресті провулку Приладний та вул. Робітнича. Такий самий випадок стався на вул. Тепловозна, вул. Лісна, що в Оболонському районі, та на перехресті вул. Ілліча та вул. Новодарницька.
На Русанівському бульварі дерево впало у дворі на лінію електропередачі.
А на вулицях Павла Усенка і Миколи Юнкерова дерева впали на трамвайні колії.
Загалом, рятувальники здійснили 10 виїздів на прибирання повалених дерев.
Нагадаємо, сьогодні вдень Київ накрила потужна злива. Мали місце повалення дерев, а також на цілій низці вулиць утворилися підтоплення.
За прогнозом синоптиків, гроза у Києві та Київській області утримається до кінця доби.