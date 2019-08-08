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Потужна злива повалила дерева і підтопила вулиці у Києві

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Києві сильний вітер та злива призвели до падіння дерев і підтоплень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Так, станом на 16:00, внаслідок сильних поривів вітру та дощу, отримано повідомлення про падіння 7 дерев, внаслідок чого пошкоджено 4 автомобілі.

Крім того, через потужну зливу у столиці утворилися кілька підтоплень.

"Зокрема, на вулицях Російській, Мілютенка, проспекті Григоренка. Дорожники ліквідували "високу воду" впродовж 10 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Зараз рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди у столиці, зокрема прибирати повалені дерева і звільняти проїжджі частини.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, гроза у Києві та Київській області утримається до кінця доби.

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