Потужна злива повалила дерева і підтопила вулиці у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Києві сильний вітер та злива призвели до падіння дерев і підтоплень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Так, станом на 16:00, внаслідок сильних поривів вітру та дощу, отримано повідомлення про падіння 7 дерев, внаслідок чого пошкоджено 4 автомобілі.
Крім того, через потужну зливу у столиці утворилися кілька підтоплень.
"Зокрема, на вулицях Російській, Мілютенка, проспекті Григоренка. Дорожники ліквідували "високу воду" впродовж 10 хвилин", - йдеться в повідомленні.
Зараз рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди у столиці, зокрема прибирати повалені дерева і звільняти проїжджі частини.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, гроза у Києві та Київській області утримається до кінця доби.