Мощный ливень повалил деревья и подтопил улицы в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Киеве сильный ветер и ливень привели к падению деревьев и подтоплениям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, по состоянию на 16:00, в результате сильных порывов ветра и дождя, получено сообщение о падении 7 деревьев, в результате чего повреждены 4 автомобиля.
Кроме того, из-за мощного слива в столице образовались несколько подтоплений.
"В частности, на улицах Российской, Милютенко, проспекте Григоренко. Дорожники ликвидировали "высокую воду" в течение 10 минут", - говорится в сообщении.
Сейчас спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в столице, в частности убирать поваленные деревья и освобождать проезжие части.
Напомним, по прогнозу синоптиков, гроза в Киеве и Киевской области сохранится до конца суток.