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На Київ та область насувається гроза

На Київ та область насувається гроза

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Києві та Київській області оголосили штормове попередження. У найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується гроза. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.

Так, по місту Києву і Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 8 серпня гроза, град, шквали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

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Як повідомляв УНН, очікується, що на початку наступного тижня в Україні буде переважно без опадів.

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