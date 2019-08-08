На Київ та область насувається гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Києві та Київській області оголосили штормове попередження. У найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується гроза. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
Так, по місту Києву і Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 8 серпня гроза, град, шквали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Різкі зміни погоди: як уберегти себе від наслідків
Як повідомляв УНН, очікується, що на початку наступного тижня в Україні буде переважно без опадів.