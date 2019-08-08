На Киев и область надвигается гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца суток ожидается гроза. Об этом УНН сообщили в Украинском Гидрометцентре.
Так, по городу Киеву и Киевской области в ближайшие часы и до конца дня 8 августа гроза, град, шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
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Как сообщал УНН, ожидается, что в начале следующей недели в Украине будет преимущественно без осадков.