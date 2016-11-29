Непогода в Киевской области сохранится по 3 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По прогнозам синоптиков, с 29 ноября по 3 декабря в Киевской области сохранится облачная погода, будет идти снег. Об этом сообщает управление превентивной деятельности в Киевской области, передает УНН.
"По прогнозам синоптиков, на территории Киевской области, в течение недели, с 29 ноября по 3 декабря, сохранится облачная погода, будет идти снег, местами гололед", - говорится в сообщении.
Работники полиции обратились к участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Напомним, после начала снегопада в Киеве пробки в столице достигли 8 баллов.