Негода на Київщині утримається по 3 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. За прогнозами синоптиків, 29 листопада по 3 грудня на Київщині утримається хмарна погода, йтиме сніг. Про це повідомляє управління превентивної діяльності в Київській області, передає УНН.
"За прогнозами синоптиків, на території Київської області, упродовж тижня, з 29 листопада по 3 грудня, утримається хмарна погода, йтиме сніг, місцями ожеледь", - йдеться у повідомленні.
Працівники поліції звернулися до учасників дорожнього руху з проханням неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.
Нагадаємо, після початку снігопаду у Києві затори у столиці сягнули 8 балів.