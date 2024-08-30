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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нефтебазы в ростовской области рф продолжают гореть: появились новые кадры и спутниковые снимки

Нефтебазы в ростовской области рф продолжают гореть: появились новые кадры и спутниковые снимки

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 09:31  •  8036 просмотра

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Спутниковые снимки фиксируют 12-й день пожара на нефтебазе под Пролетарском после удара дронов. Также 3-й день горит нефтебаза «Атлас» в ростовской области рф.

Спутниковые снимки фиксируют 12-й день пожара на нефтебазе под пролетарском в ростовской области рф после удара дронов, сообщают и о 3-м дне пожара на еще одной пораженной нефтебазе в ростовской области - «атлас», пишет УНН.

Детали

«По состоянию на четверг, 29 августа, нефтебаза «росрезерва» под Пролетарском в ростовской области продолжала гореть. На снимках видны следы специальной пены, которой заливают потухшие резервуары с топливом», - сообщила российская служба „Радио Свободы“. О том, что «база продолжает гореть и сегодня», в пятницу, на 13-й день после удара дронов, как отмечается, свидетельствуют данные системы NASA FIRMS, фиксирующей пожары на поверхности Земли.

Между тем фиксируют, что пожар на еще одной пораженной нефтебазе в ростовской области - «атлас» - продолжается 3-й день.

«В ростовской области продолжает гореть нефтехранилище «атлас». Пожар продолжается уже несколько дней. Взрываются емкости с ГСМ. Значит, будет гореть, пока не сгорит полностью, как и предыдущее нефтехранилище в пролетарске», - заметил журналист Денис Казанский в Telegram.

«Каменское нефтехранилище «атлас», ростовская область. Горит третьи сутки. Никто не тушит. По меньшей мере +1 горящий резервуар. И пожар расширился на другую сторону трассы. Ветер. В Пролетарске, Ростовская область, разгорелся с новой силой. Два очага на карте пожаров, которых вчера еще не было. Ветер и здесь помогает», - отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, распространив снимки.

Супутникові знімки зафіксували поширення пожежі на нафтобазі в ростовській області29 августа 2024, 12:00 • 22198 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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