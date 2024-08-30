Нафтобази у ростовській області рф продовжують горіти: з'явилися нові кадри та супутникові знімки
Київ • УНН
Супутникові знімки фіксують 12-й день пожежі на нафтобазі під пролетарськом після удару дронів. Також 3-й день горить нафтобаза "Атлас" у ростовській області рф.
Супутникові знімки фіксують 12-й день пожежі на нафтобазі під пролетарськом у ростовській області рф після удару дронів, повідомляють і про 3-й день пожежі на ще одній ураженій нафтобазі у ростовській області - "атлас", пише УНН.
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"Станом на четвер, 29 серпня, нафтобаза "росрезерву" під пролетарськом у ростовській області продовжувала горіти. На знімках видно сліди спеціальної піни, якою заливають згаслі резервуари з паливом", - повідомила російська служба "Радіо Свободи". Про те, що "база продовжує горіти і сьогодні", у п'ятницю, на 13-й день після удару дронів, як зазначається, свідчать дані системи NASA FIRMS, що фіксує пожежі на поверхні Землі.
Тим часом фіксують, що пожежа на ще одній ураженій нафтобазі у ростовській області - "атлас" - триває 3-й день.
"У ростовській області продовжує горіти нафтосховище "атлас". Пожежа триває вже кілька днів. Вибухають ємності з ПММ. Значить, горітиме, доки не згорить повністю, як і попереднє нафтосховище у пролетарську", - зауважив журналіст Денис Казанський у Telegram.
"Кам’янське нафтосховище "атлас", ростовська область. Палає третю добу. Ніхто не гасить. Щонайменше +1 палаючий резервуар. Та пожежа розширилась на інший бік траси. Вітер. У пролетарську, ростовська область, розгорівся з новою силою. Два осередки на карті пожеж, яких вчора ще не було. Вітер і тут допомагає", - зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, поширивши знімки.
Супутникові знімки зафіксували поширення пожежі на нафтобазі в ростовській області29.08.24, 15:00 • 23777 переглядiв