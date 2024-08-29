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Супутникові знімки зафіксували поширення пожежі на нафтобазі в ростовській області

Супутникові знімки зафіксували поширення пожежі на нафтобазі в ростовській області

Київ • УНН

 • 23777 перегляди

Вогонь охопив третій резервуар з паливом на нафтобазі "росрезерва" біля хутора астахов. Пожежа триває другий день, пожежникам не вистачає спеціального обладнання для гасіння.

Супутникові знімки показують поширення вогню територією нафтобази "росрезерва" поряд з хутором астахов у ростовській області рф, повідомляє російська служба "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, "новий знімок, зроблений вчора, але через кілька годин після попереднього, дозволяє побачити, що ще в середу вогонь поширився на третій резервуар з паливом". Відео очевидців та дані системи NASA FIRMS, яка відстежує пожежі на поверхні Землі, як пише видання, "свідчать, що у четвер нафтобаза продовжує горіти". Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить.

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Комбінат "атлас" "росрезерву" в кам'янському районі ростовської області рф, як вказано, зазнає атаки дронів вже вдруге: до цього безпілотник атакував його 3 серпня, але тоді пожежу вдалося швидко загасити. 

Разом із нафтобазою під хутором астахов як мінімум напередодні 11-й день поспіль, за даними видання, продовжувала горіти ще одна нафтобаза "росрезерву" в ростовській області, під пролетарськом. "Сьогодні супутники NASA вже не фіксують на ній вогню, проте про те, що пожежу загасили, місцева влада не повідомляла", - ідеться у повідомленні.

Пожежа на нафтобазі у ростовській області рф триває 11-й день: з'явився новий супутниковий знімок28.08.24, 16:26 • 22511 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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