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Пожежа на нафтобазі у ростовській області рф триває 11-й день: з'явився новий супутниковий знімок

Пожежа на нафтобазі у ростовській області рф триває 11-й день: з'явився новий супутниковий знімок

Київ • УНН

 • 22511 перегляди

Пожежа на нафтобазі "росрезерву" в пролетарську ростовської області рф триває, повідомляє російська служба "Радіо Свобода", опублікувавши супутниковий знімок, зроблений 27 серпня.

Пожежа на нафтобазі "росрезерву" в пролетарську ростовської області рф триває, повідомляє російська служба "Радіо Свобода", опублікувавши супутниковий знімок, зроблений 27 серпня, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні 11-й день пожежі на базі "росрезерву" в пролетарську, а ось як ця пожежа виглядала на супутникових знімках учора, 27 серпня. Інтенсивність горіння, як і раніше, знижується, хоча і не дуже швидко", - повідомила російська служба "Радіо Свобода", показавши супутниковий знімок.

Доповнення

Нафтобазу "кавказ" "росрезерву" поруч із містом пролетарськ ростовської області атакували безпілотники 18 серпня. Ще один удар, як повідомлялося, було завдано вже після початку пожежі, 23 серпня.

ГУР та ССО уразили нафтобазу в ростовській області – джерело28.08.24, 11:48 • 19350 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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