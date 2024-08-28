Пожар на нефтебазе в ростовской области рф продолжается 11-й день: появился новый спутниковый снимок
Киев • УНН
Пожар на нефтебазе «росрезерва» в пролетарске ростовской области рф продолжается, сообщает российская служба «Радио Свобода», опубликовав спутниковый снимок, сделанный 27 августа.
Пожар на нефтебазе «росрезерва» в пролетарске ростовской области рф продолжается, сообщает российская служба «Радио Свобода», опубликовав спутниковый снимок, сделанный 27 августа, пишет УНН.
Детали
«Сегодня 11-й день пожара на базе «росрезерва» в Пролетарске, а вот как этот пожар выглядел на спутниковых снимках вчера, 27 августа. Интенсивность горения по-прежнему снижается, хотя и не очень быстро», - сообщила российская служба „Радио Свобода“, показав спутниковый снимок.
ГУР та ССО уразили нафтобазу в ростовській області – джерело28 августа 2024, 08:48 • 14818 просмотров