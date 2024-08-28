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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар на нефтебазе в ростовской области рф продолжается 11-й день: появился новый спутниковый снимок

Пожар на нефтебазе в ростовской области рф продолжается 11-й день: появился новый спутниковый снимок

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 13:26  •  4253 просмотра

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Пожар на нефтебазе «росрезерва» в пролетарске ростовской области рф продолжается, сообщает российская служба «Радио Свобода», опубликовав спутниковый снимок, сделанный 27 августа.

Пожар на нефтебазе «росрезерва» в пролетарске ростовской области рф продолжается, сообщает российская служба «Радио Свобода», опубликовав спутниковый снимок, сделанный 27 августа, пишет УНН.

Детали

«Сегодня 11-й день пожара на базе «росрезерва» в Пролетарске, а вот как этот пожар выглядел на спутниковых снимках вчера, 27 августа. Интенсивность горения по-прежнему снижается, хотя и не очень быстро», - сообщила российская служба „Радио Свобода“, показав спутниковый снимок.

ГУР та ССО уразили нафтобазу в ростовській області – джерело28 августа 2024, 08:48 • 14818 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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