Генштаб підтвердив ураження нафтобаз у ростовській та кіровській областях
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "атлас" і "зеніт" та артилерійський склад у росії - у ростовській, кіровській та воронезькій областях відповідно.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "атлас" і "зеніт" та артилерійський склад у росії - у ростовській, кіровській та воронезькій областях відповідно, пише УНН.
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"Уражено ще один стратегічний об’єкт російських окупантів: злагоджена робота Сил оборони України дає результати. У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі "атлас", що в ростовській області рф. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння", - повідомили у Генштабі у соцмережах.
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Як вказано, завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "зеніт" в кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "запад" у воронезькій області рф", - зазначили у Генштабі.
Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.
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"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення росією збройної агресії проти України. Далі буде… Слава Україні!" - повідомили у Генштабі ЗСУ.