Дрони ГУР уразили нафтобазу в кіровській області рф на відстані понад 1200 км від кордону - джерела
Київ • УНН
Українські дрони вразили нафтобазу "Зеніт" у Котельничі Кіровської області РФ. Ціль знаходиться на відстані понад 1200 км від кордону України.
У результаті операції ГУР дронами-камікадзе українського виробництва було уражено нафтобазу в районі населеного пункту Котельнич Кіровської області рф. Віддаленість цілі від кордону України - понад 1200 кілометрів. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Деталі
"В результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу ФДКУ "Зеніт" в районі населеного пункту Котельнич Кіровської області рф", - повідомило джерело.
Як повідомляє джерело в українській розвідці, атака на нафтобазу була здійснена дронами-камікадзе українського виробництва.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, удару було завдано за допомогою щонайменше п’ятьох БПЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на двох резервуарах нафтобази.
Зазначимо, що це перший випадок атаки українських дронів по ворожому обʼєкту в Кіровській області рф. Віддаленість цілі від кордону України - понад 1200 кілометрів.
ФДКУ "Зеніт" є об’єктом ворожого ВПК та забезпечує пальним окупаційні війська зс рф.
Доповнення
росЗМІ повідомляли, що Кіровська область рф вперше була атакована дронами. У Котельничі, що за понад 1400 км від кордону з Україною, безпілотники успішно вразили резервуари на території комбінату "Зеніт" "Росрезерву".
Сьогодні, 28 серпня джерела УНН повідомляли, що українська розвідка разом з Силами спеціальних операцій за допомогою ударних БПЛА українського виробництва уразили нафтобазу в ростовській області.