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У рф заявили по удар по ще одній нафтобазі: за понад 1400 км від кордону

Київ • УНН

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Безпілотники вразили резервуари на території комбінату "Зеніт" у Котельничі, за 1400 км від кордону. Місцева влада підтвердила атаку, повідомивши про відсутність жертв.

Кіровська область рф вперше була атакована дронами.  У Котельничі, що за понад 1400 км від кордону з Україною, безпілотники успішно вразили резервуари на території комбінату "Зеніт" "Росрезерву".  Про це пишуть росЗМІ, передає УНН

Деталі

Місцеві жителі повідомляють, що в регіоні з 10-ї ранку пролунало щонайменше чотири вибухи. Shot стверджує, що зараз горять два резервуари "Зеніту". 

Зазначається, дрони, які атакували його, були запущені з прикордонної Сумської області. 

Місцева влада офіційно підтвердила атаку на резервуари з нафтою.

"Здійснено приліт БПЛА в Котельнич. Безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає", - написав губернатор області олександр соколов. 

Доповнення 

Джерела УНН повідомляли, що українська розвідка разом з Силами спеціальних операцій за допомогою ударних БПЛА українського виробництва уразили нафтобазу в ростовській області. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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