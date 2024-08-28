У рф заявили по удар по ще одній нафтобазі: за понад 1400 км від кордону
Київ • УНН
Безпілотники вразили резервуари на території комбінату "Зеніт" у Котельничі, за 1400 км від кордону. Місцева влада підтвердила атаку, повідомивши про відсутність жертв.
Кіровська область рф вперше була атакована дронами. У Котельничі, що за понад 1400 км від кордону з Україною, безпілотники успішно вразили резервуари на території комбінату "Зеніт" "Росрезерву". Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Місцеві жителі повідомляють, що в регіоні з 10-ї ранку пролунало щонайменше чотири вибухи. Shot стверджує, що зараз горять два резервуари "Зеніту".
Зазначається, дрони, які атакували його, були запущені з прикордонної Сумської області.
Місцева влада офіційно підтвердила атаку на резервуари з нафтою.
"Здійснено приліт БПЛА в Котельнич. Безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає", - написав губернатор області олександр соколов.
Доповнення
Джерела УНН повідомляли, що українська розвідка разом з Силами спеціальних операцій за допомогою ударних БПЛА українського виробництва уразили нафтобазу в ростовській області.