В рф заявили по удар по еще одной нефтебазе: за более 1400 км от границы

Кировская область рф впервые была атакована дронами. В Котельничах, что за более 1400 км от границы с Украиной, беспилотники успешно поразили резервуары на территории комбината "Зенит" "Росрезерва". Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Местные жители сообщают, что в регионе с 10 утра прозвучало по меньшей мере четыре взрыва. Shot утверждает, что сейчас горят два резервуара "Зенита".

Отмечается, дроны, которые атаковали его, были запущены из приграничной Сумской области.

Местные власти официально подтвердили атаку на резервуары с нефтью.

"Осуществлен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет", - написал губернатор области Александр Соколов.

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Источники УНН сообщали, что украинская разведка вместе с Силами специальных операций с помощью ударных БПЛА украинского производства поразили нефтебазу в ростовской области.