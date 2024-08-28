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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заявили по удар по еще одной нефтебазе: за более 1400 км от границы

В рф заявили по удар по еще одной нефтебазе: за более 1400 км от границы

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 09:09  •  20535 просмотра

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Беспилотники поразили резервуары на территории комбината «Зенит» в Котельничах, в 1400 км от границы. Местные власти подтвердили атаку, сообщив об отсутствии жертв.

Кировская область рф впервые была атакована дронами.  В Котельничах, что за более 1400 км от границы с Украиной, беспилотники успешно поразили резервуары на территории комбината "Зенит" "Росрезерва".  Об этом пишут росСМИ, передает УНН

Детали

Местные жители сообщают, что в регионе с 10 утра прозвучало по меньшей мере четыре взрыва. Shot утверждает, что сейчас горят два резервуара "Зенита". 

Отмечается, дроны, которые атаковали его, были запущены из приграничной Сумской области. 

Местные власти официально подтвердили атаку на резервуары с нефтью.

"Осуществлен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет", - написал губернатор области Александр Соколов. 

Дополнение 

Источники УНН сообщали, что украинская разведка вместе с Силами специальных операций с помощью ударных БПЛА украинского производства поразили нефтебазу в ростовской области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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