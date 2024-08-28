Дроны ГУР поразили нефтебазу в кировской области рф на расстоянии более 1200 км от границы - источники
Киев • УНН
Украинские дроны поразили нефтебазу «Зенит» в Котельничах Кировской области РФ. Цель находится на расстоянии более 1200 км от границы Украины.
В результате операции ГУР дронами-камикадзе украинского производства была поражена нефтебаза в районе населенного пункта Котельнич Кировской области рф. Удаленность цели от границы Украины - более 1200 километров. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Детали
"В результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза ФГКУ "Зенит" в районе населенного пункта Котельнич Кировской области рф", - сообщил источник.
Как сообщает источник в украинской разведке, атака на нефтебазу была осуществлена дронами-камикадзе украинского производства.
По информации местных телеграм-каналов, удар был нанесен с помощью по меньшей мере пяти БПЛА. В результате этого возник пожар на двух резервуарах нефтебазы.
Отметим, что это первый случай атаки украинских дронов по вражескому объекту в Кировской области рф. Удаленность цели от границы Украины - более 1200 километров.
ФГКУ "Зенит" является объектом вражеского ВПК и обеспечивает горючим оккупационные войска вс рф.
Дополнение
росСМИ сообщали, что Кировская область рф впервые была атакована дронами. В Котельничах, что в более 1400 км от границы с Украиной, беспилотники успешно поразили резервуары на территории комбината "Зенит" "Росрезерва".
Сегодня, 28 августа источники УНН сообщали, что украинская разведка вместе с Силами специальных операций с помощью ударных БПЛА украинского производства поразили нефтебазу в ростовской области.