В результате операции ГУР дронами-камикадзе украинского производства была поражена нефтебаза в районе населенного пункта Котельнич Кировской области рф. Удаленность цели от границы Украины - более 1200 километров. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

"В результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза ФГКУ "Зенит" в районе населенного пункта Котельнич Кировской области рф", - сообщил источник.

Как сообщает источник в украинской разведке, атака на нефтебазу была осуществлена дронами-камикадзе украинского производства.

По информации местных телеграм-каналов, удар был нанесен с помощью по меньшей мере пяти БПЛА. В результате этого возник пожар на двух резервуарах нефтебазы.

Отметим, что это первый случай атаки украинских дронов по вражескому объекту в Кировской области рф. Удаленность цели от границы Украины - более 1200 километров.

ФГКУ "Зенит" является объектом вражеского ВПК и обеспечивает горючим оккупационные войска вс рф.

Дополнение

росСМИ сообщали, что Кировская область рф впервые была атакована дронами. В Котельничах, что в более 1400 км от границы с Украиной, беспилотники успешно поразили резервуары на территории комбината "Зенит" "Росрезерва".

Сегодня, 28 августа источники УНН сообщали, что украинская разведка вместе с Силами специальных операций с помощью ударных БПЛА украинского производства поразили нефтебазу в ростовской области.