Генштаб подтвердил поражение нефтебаз в ростовской и кировской областях

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебаз "атлас" и "зенит" и артиллерийского склада в россии - в ростовской, кировской и воронежской областях соответственно, пишет УНН.

Детали

"Поражен еще один стратегический объект российских оккупантов: слаженная работа Сил обороны Украины дает результаты. В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе "атлас", что в ростовской области рф. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания", - сообщили в Генштабе в соцсетях.

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Как указано, задача выполнена подразделениями Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе "зенит" в кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "запад" в воронежской области рф", - отметили в Генштабе.

Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется.

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"Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения россией вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет... Слава Украине!" - сообщили в Генштабе ВСУ.