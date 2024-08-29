Спутниковые снимки зафиксировали распространение пожара на нефтебазе в ростовской области
Киев • УНН
Огонь охватил третий резервуар с топливом на нефтебазе «росрезерва» возле хутора Астахов. Пожар продолжается второй день, пожарным не хватает специального оборудования для тушения.
Спутниковые снимки показывают распространение огня по территории нефтебазы "росрезерва" рядом с хутором астахов в ростовской области рф, сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет УНН.
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Как сообщается, "новый снимок, сделанный вчера, но через несколько часов после предыдущего, позволяет увидеть, что еще в среду огонь распространился на третий резервуар с топливом". Видео очевидцев и данные системы NASA FIRMS, которая отслеживает пожары на поверхности Земли, как пишет издание, "свидетельствуют, что в четверг нефтебаза продолжает гореть". Местные телеграмм-каналы пишут, что пожарным не хватает для тушения специальных аппаратов, которые подают пену для нейтрализации горящего топлива.
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Комбинат "атлас" "росрезерва" в каменском районе ростовской области рф, как указано, подвергается атаке дронов уже второй раз: до этого беспилотник атаковал его 3 августа, но тогда пожар удалось быстро потушить.
Вместе с нефтебазой под хутором астахов как минимум накануне 11-й день подряд, по данным издания, продолжала гореть еще одна нефтебаза "росрезерва" в ростовской области, под пролетарском. "Сегодня спутники NASA уже не фиксируют на ней огня, однако о том, что пожар потушен, местные власти не сообщали", - говорится в сообщении.
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