Нефть дорожает на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг в ходе торгов выросли в цене до 77,38 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:49, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,76%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 71,90 доллара за баррель, прибавив 0,74%.

Детали

Цены на нефть выросли в четверг на фоне опасений относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке с большим количеством атак на Газу и судоходство в Красном море, даже несмотря на то, что неожиданное увеличение запасов нефти в США ограничило рост, отмечает Reuters.

В среду цены снизились после того, как неожиданный скачок запасов нефти в США вызвал опасения относительно спроса на крупнейшем нефтяном рынке. Но волнения на рынке возобновились после того, как хуситы, базирующиеся в Йемене, в среду совершили крупнейшую атаку на коммерческие судоходные пути в Красном море.

"Цены на нефть, кажется, находятся в состоянии нерешительности на этой неделе, поскольку участники рынка пытаются переварить совпадение факторов", - сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG, указывая на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, противоречивые отчеты о запасах в США и медленный мировой рост.

Сегодня все внимание приковано к данным по инфляции в США, которые повлияют на мнение о том, когда Федеральная резервная система может снизить процентные ставки.

"Цены на нефть могут иметь поддержку выше 70 долларов, пока мы не увидим больше данных, которые демонстрируют усиление понижательного давления на экономику", - сказал Леон Ли, аналитик CMC Markets.

Забегая вперед, таможенная администрация Китая в пятницу опубликует данные по торговле за декабрь, которые дадут картину общего спроса со стороны крупнейшего в мире покупателя нефти за весь год.

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