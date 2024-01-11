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Нафта дорожчає на тлі загострення напруженості на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 31274 перегляди

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на тлі напруженості на Близькому Сході

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у четвер під час торгів зросли в ціні до 77,38 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:49, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,76%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 71,90 долара за барель, додавши 0,74%.

Деталі

Ціни на нафту зросли у четвер на тлі побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході з більшою кількістю атак на Газу та судноплавство у Червоному морі, навіть попри те, що несподіване збільшення запасів нафти в США обмежило зростання, зазначає Reuters.

У середу ціни знизилися після того, як несподіваний стрибок запасів нафти в США викликав побоювання щодо попиту на найбільшому нафтовому ринку. Але хвилювання на ринку відновилися після того, як хусити, що базуються в Ємені, в середу здійснили найбільшу атаку на комерційні судноплавні шляхи в Червоному морі.

"Ціни на нафту, здається, перебувають у стані нерішучості цього тижня, оскільки учасники ринку намагаються переварити збіг факторів", - сказав Їп Джун Ронг, ринковий стратег IG, вказуючи на геополітичну напруженість на Близькому Сході, суперечливі звіти про запаси в США та повільне світове зростання.

Сьогодні вся увага прикута до даних щодо інфляції в США, які вплинуть на думку про те, коли Федеральна резервна система може знизити відсоткові ставки.

"Ціни на нафту можуть мати підтримку вище 70 доларів, допоки ми не побачимо більше даних, які демонструють посилення знижувального тиску на економіку", - сказав сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

Забігаючи наперед, митна адміністрація Китаю в п'ятницю опублікує дані з торгівлі за грудень, які дадуть картину загального попиту з боку найбільшого у світі покупця нафти за весь рік.

"Укрнафта" збільшила щодобовий дебет на двох свердловинах на 80 тонн20.12.23, 16:04 • 34465 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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