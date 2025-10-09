Нефть дешевеет после соглашения между Израилем и ХАМАС по Газе

Цены на нефть упали в четверг после того, как Израиль и ХАМАС согласовали первый этап плана прекращения войны в секторе Газа, что ослабило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. В то же время укрепление доллара США оказывало давление на сырьевые товары, сообщает Reuters, пишет УНН.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 04:13 по Гринвичу упали на 34 цента, или 0,51%, до $65,91 за баррель. Цена на нефть марки West Texas Intermediate упала на 38 центов, или на 0,61%, до $62,17.

"Сегодня нефть WTI торгуется в нисходящем направлении из-за снижения премии за геополитический риск, вызванного мирным соглашением между Израилем и ХАМАС", - отметил старший аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС достигли долгожданного соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в рамках плана по прекращению двухлетней войны в палестинском анклаве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созывает заседание правительства для утверждения соглашения о прекращении огня.

Война в секторе Газа поддержала цены на нефть на фоне того, как инвесторы оценивали потенциальный риск для мировых поставок нефти в случае перерастания войны в более масштабный региональный конфликт.

Майкл Маккарти, генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo Australia and New Zealand, заявил, что прекращение огня в секторе Газа вряд ли повлияет на предложение нефти на Ближнем Востоке, поскольку ОПЕК+ не достигла своих повышенных целевых показателей добычи.

ОПЕК+ в воскресенье договорилась о меньшем, чем ожидалось на рынке, увеличении добычи в ноябре, что ослабило опасения по поводу избытка предложения.

Маккарти также заявил, что укрепление доллара США по отношению к японской иене и евро в целом оказывает давление на сырьевые товары. Нефть, деноминированная в долларах, стала дороже для инвесторов, которые держат другие валюты.

В среду цены выросли примерно на 1%, достигнув недельного максимума после того, как инвесторы расценили остановленный прогресс в мирном соглашении с Украиной как поддержку санкций против России.

Тем временем, общий недельный объем поставок нефтепродуктов в США, отражающий потребление нефти в США, вырос на прошлой неделе до 21,990 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с декабря 2022 года, согласно отчету Управления энергетической информации США, опубликованному в среду.

Аналитики JP Morgan заявили, что мировой спрос на нефть в октябре начал снижаться, на фоне того, как многочисленные показатели потребления, включая прибытие контейнеров в порт Лос-Анджелеса, пробег грузовиков в Германии и контейнерооборот в Китае, указывают на снижение активности.

Мировой спрос на нефть в среднем достиг 105,9 млн баррелей в сутки за первые семь дней октября, увеличившись на 300 000 баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и на 90 000 баррелей в сутки ниже прогнозов JP Morgan, говорится в клиентской записке аналитиков банка.

Темпы наращивания мировых запасов нефти и нефтепродуктов также замедлились: на прошлой неделе они увеличились на 8 млн баррелей, что является самым медленным ростом за последние пять недель, отметили аналитики.

