Нафта дешевшає після угоди між Ізраїлем і ХАМАС щодо Гази

Ціни на нафту впали в четвер після того, як Ізраїль і ХАМАС узгодили перший етап плану припинення війни в секторі Газа, що послабило геополітичну напруженість на Близькому Сході. Водночас зміцнення долара США чинило тиск на сировинні товари, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 04:13 за Гринвічем впали на 34 центи, або 0,51%, до $65,91 за барель. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate впала на 38 центів, або на 0,61%, до $62,17.

"Сьогодні нафта WTI торгується в низхідному напрямку через зниження премії за геополітичний ризик, викликаний мирною угодою між Ізраїлем і ХАМАС", - зазначив старший аналітик OANDA Кельвін Вонг.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС досягли довгоочікуваної угоди про припинення вогню в секторі Газа та звільнення заручників у межах плану щодо припинення дворічної війни у ​​палестинському анклаві.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що у четвер скликає засідання уряду для затвердження угоди про припинення вогню.

Війна в секторі Газа підтримала ціни на нафту, на тлі того, як інвестори оцінювали потенційний ризик для світових постачань нафти у разі переростання війни у ​​масштабніший регіональний конфлікт.

Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand заявив, що припинення вогню в секторі Газа навряд чи вплине на пропозицію нафти на Близькому Сході, оскільки ОПЕК+ не досягла своїх підвищених цільових показників видобутку.

ОПЕК+ у неділю домовилася про менше, ніж очікувалося на ринку, збільшення видобутку у листопаді, що послабило побоювання з приводу надлишку пропозиції.

Маккарті також заявив, що зміцнення долара США щодо японської єни та євро в цілому чинить тиск на сировинні товари. Нафта, деномінована в доларах, стала дорожчою для інвесторів, які тримають інші валюти.

У середу ціни зросли приблизно на 1%, досягнувши тижневого максимуму після того, як інвестори розцінили зупинений прогрес у мирній угоді з Україною як підтримку санкцій проти росії.

Тим часом, загальний тижневий обсяг постачання нафтопродуктів у США, що відображає споживання нафти в США, зріс минулого тижня до 21,990 млн барелів на добу, що є максимальним показником з грудня 2022 року, згідно зі звітом Управління енергетичної інформації США, опублікованим у середу.

Аналітики JP Morgan заявили, що світовий попит на нафту в жовтні почав знижуватися, на тлі того, як численні показники споживання, включаючи прибуття контейнерів до порту Лос-Анджелеса, пробіг вантажівок у Німеччині та контейнерообіг у Китаї, вказують на зниження активності.

Світовий попит на нафту в середньому сягнув 105,9 млн барелів на добу за перші сім днів жовтня, збільшившись на 300 000 барелів на добу в порівнянні з минулим роком і на 90 000 барелів на добу нижче за прогнози JP Morgan, ідеться в клієнтській записці аналітиків банку.

Темпи нарощування світових запасів нафти та нафтопродуктів також уповільнилися: минулого тижня вони збільшилися на 8 млн барелів, що є найповільнішим зростанням за останні п'ять тижнів, зазначили аналітики.

