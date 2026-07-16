Нефть дешевеет на фоне оценки рынком последствий возобновления ударов США по Ирану

Цены на нефть снизились в четверг на фоне того, как трейдеры фиксировали прибыль и оценивали риски новой волны ударов США по иранским военным объектам, что усилило опасения по поводу возобновления полномасштабного конфликта и перебоев в поставках в Ормузском проливе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В среду Соединенные Штаты нанесли удары по береговой обороне и ракетным установкам Ирана после возобновления военно-морской блокады его портов, в то время как Иран пригрозил прекратить экспорт энергоносителей из региона, заявив, что ведет "экзистенциальную войну" с Америкой.

США нанесли новые удары по Ирану на фоне угрозы эскалации для судоходства

После первоначального роста четвертую сессию подряд фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 24 цента, или на 0,28%, до 84,95 доллара за баррель по состоянию на 04:35 GMT (07:35 по Киеву), а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 15,7% доллара за баррель. Ранее в ходе сессии цена на нефть марки Brent выросла почти на доллар, и оба контракта оставались вблизи месячных максимумов.

"Геополитические риски по-прежнему оказывают существенную поддержку нефтяной отрасли, но после сильного роста трейдеры заняли выжидательную позицию, - сказала старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева. - Внимание сместилось с самой угрозы на вопрос о том, будут ли какие-либо ощутимые сбои в поставках нефти и как США и Иран решат отреагировать в ближайшие дни".

Цены на нефть выросли на этой неделе на фоне того, как атаки усилили перебои в поставках через Ормузский пролив, через который до начала войны проходило около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом.

В среду, в первый день после возобновления военно-морской блокады Ирана США, через Ормузский пролив прошло меньше судов. В среду пересекли его семь судов, по сравнению с 13 днем ​​ранее. На прошлой неделе враждебность между Ираном и США обострилась, подорвав и без того хрупкое перемирие, достигнутое в июне после нескольких месяцев боевых действий.

"Хотя усилия соседних стран по посредничеству продолжаются, и общее мнение заключается в том, что полномасштабная война маловероятна, цена на нефть марки WTI может вырасти до 85-87 долларов в зависимости от развития конфликта", - заявил Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities Investment.

Аналитики говорят, что Иран дал понять, что может использовать своих союзников-хуситов в Йемене, чтобы перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий к Красному морю, открыв новый фронт против Вашингтона и поставив под угрозу вторую из важнейших энергетических артерий мира.

Иран может закрыть пролив Баб-эль-Мандеб и создать Ормуз-2 - Reuters

Агентство Reuters также сообщило в среду, что американские официальные лица заявили, что удары по Ирану могут проложить путь к "более сложным" операциям против страны, что усилит рыночную нестабильность.

Goldman Sachs заявил, что цена на нефть марки Brent может превысить 110 долларов в четвертом квартале, если восстановление экспорта из Персидского залива продолжит замедляться, но может упасть и до 60 долларов к концу года, если напряженность ослабнет и добыча восстановится быстрее, чем ожидалось.

Аналитики ING предупредили в своей записке, что перебои в поставках снова обостряются в то время, когда коммерческие запасы нефти в США находятся на самом низком уровне с 2022 года и на самом низком уровне за сезон с 2018 года.

"Опасение вызывает то, что возобновление перебоев в поставках нефти происходит на фоне значительного сокращения запасов во втором квартале, что делает рынок более уязвимым", - указали аналитики.

США обсуждают восстановление нефтепровода из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива - Bloomberg