Неделя силы и уверенности в себе: гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 июля

Период с 1 по 7 июля имеет хорошую энергетику, большое количество положительных аспектов, которые дадут нам силы уверенность в себе. Главным событием этой недели будет Новолуние, которое произойдет 6-го июля в 01.57 по киевскому времени в знаке Рака. Чего ожидать всем знакам Зодиака, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

Як отметила астролог, новолуние - это период нового цикла, поэтому всегда стоит использовать этот момент для написания новых планов и идей. Традиционно в этот момент Солнце в соединении с Луной, дают нам всем большую энергетическую силу, но физически мы можем ощущать слабость.

"В гороскопе Новолуния Солнце и Луна делают хорошие аспекты к Сатурну и Марсу. Это даст нам возможность на протяжении месяца быть организованными и сложенными, мы сможем успеть сделать много задач и удачно решить многие вопросы, особенно семейные. Также сможем гармонизировать и контролировать свою эмоциональность. А поскольку Новолуние произойдет в знаке Рака, мы будем очень чувствительны и привязаны к дому и к семье, что будет способствовать частым семейным встречам и проявление заботы друг о друге", - сказала Базиленко.

По ее словам, с 3-го июля прекрасный аспект Меркурия с Юпитером будет давать большой успех тем людям, кто занимается юриспруденцией, ораторским искусством, учителям, поможет студентам при сдаче экзаменов.

"Но Меркурий также даст и напряженный аспект к Плутону. Это достаточно опасный аспект для общения и передвижения. Мы будем агрессивно думать и все вышесказанное будет идти у нас через напряжение и злость. Поэтому, на этой неделе нужно избегать конфликтов, ответственно подходить к высказываниям, иначе мы можем сказать лишнего и обидеть других людей. В этот период могут быть острые и неосмотрительные высказывания со стороны политиков, крупные разоблачения и международные информационные конфликты. Особенно 7-го июля, когда Меркурий соединиться с Луной", - рассказала астролог.

Также на этой неделе Нептун войдет в ретроградное движение по знаку Рыб до декабря этого года. Поэтому с этой недели и до конца 2024 года будут остро подниматься вопросы, связанные с религией, будут закулисные игры влиятельных людей и тайные переговоры.

В целом, как считает Базыленко, эта неделя имеет хорошую энергетику, большое количество положительных аспектов, которые дадут нам силы и уверенность в себе.

ОВНЫ

Эта неделя одна из лучших в году для решения ваших семейных и наследственных вопросов. Удача будет в купле-продаже недвижимости, в ремонте. Постарайтесь на этой неделе встретиться со своими родителями или в большом семейном кругу обсудить все наболевшие темы, которые могут удачно решиться в вашу пользу. В финансовых вопросах вас также ждёт удача.

Успешный период для сдачи экзаменов и важных встреч.

А вот в любви стоит быть осторожным Особенно в отношениях с любимыми стоит избегать конфликтов.

ТЕЛЬЦЫ

В течении этой недели к вам могут прийти потрясающие идеи и большие возможности для их реализации Этот период принесет вам много общения, интересных встреч и новых контактов. Удачно сложатся публичные выступления, работа с информацией, в коммерции и в торговле. Это также прекрасное время для сдачи экзаменов и большой удачи в учебе. В финансовых вопросах также откроются большие возможности, вы сможете расширять свой бизнес, налаживать взаимоотношения с партнерами.

С вашими близкими стоит избегать конфликтов, особенно во 2-й половине недели.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя очень удачна для вас в любых финансовых вопросах. К вам сейчас могут прийти очень интересные предложения по бизнесу, а также возможности увеличения вашей прибыли. Вы будете полны вдохновения и энергетического заряда, особенно в середине недели. Но на протяжении всей недели вам стоит очень серьезно следит за вашими высказываниями, чтобы потом эта информация не обернулась против вас. Избегайте конфликтов.

РАКИ

Для вас этот период очень сильный. Вы почувствуете большой эмоциональный подъем. Новолуние, которое произойдет 6-го июля, будет как раз в вашем знаке, что придаст вам силы и больше возможностей. Обязательно в этот день пропишите свои планы и желания, они обязательно сбудутся. Вы можете ощущать поддержку и помощь окружающих.

Вам стоит быть очень осторожным с финансами вопросами, особенно при оформлении важных финансовых документов.

ЛЬВЫ

Вам лучше в этот период хорошенько отдохнуть, набраться сил и перезагрузиться. Эта неделя также для вашей внутренней работы и для духовных практик. Но вам будет очень сложно держать себя в руках из-за собственной агрессивности и нетерпимости. Захочется ссор и скандалов. Постарайтесь максимально избегать этого и очень контролировать себя и то, о чем вы говорите, иначе это обернется против вас. В спокойном состоянии вы получите все, чего хотели.

ДЕВЫ

Вы будете полны сил и энергии. К вам придут интересные идеи, а ваши проекты будут очень удачно продвигаться. Вы сможете в свой коллектив привлекать новых хороших людей, получать одобрение руководства. Те, кто имеет свой бизнес, будет особый успех. Здесь вы можете воплощать все задуманное вами.

Опасаться стоит только интриг и сплетен, которые будут за вашей спиной, или тайной информации, которая вскроется во второй половине недели.

ВЕСЫ

Эта неделя предоставляет вам раскрытие всего вашего потенциала и реализации самых амбициозных планов. Именно сейчас вы можете продвигаться по карьере, расширять свой бизнес, воплощает свои идеи и у вас обязательно это получится. Также, вам будут благоприятны дальние поездки и путешествия.

Будьте осторожны в вопросах, связанных с любовью и творчеством. Здесь могут быть напряженные ситуации, вам стоит отложить знакомства. Остерегайтесь служебных романов.

СКОРПИОНЫ

Этой неделе вам может принести много интересных встреч с иностранцами или с вашими родными, которые пребывают сейчас за рубежом. А также дальние поездки и путешествия принесут вам большую удачу. Максимально используйте этот период для обучения сдачи экзаменов, где вам обязательно будет сопутствовать удача.

В финансовых вопросах тоже могут быть прекрасные возможности, вы можете притянуть инвесторов, удачно взять кредит.

Вам стоит избегать конфликтных ситуаций с вашим руководством или близкими родственниками.

СТРЕЛЬЦЫ

Очень удачный период для решения всех накопившихся вопросов. Будьте активными, вы можете в чем-то рискнуть. Опирайтесь на свою интуицию. Особенно сильно вы сейчас сможете помочь своей семье. Не бойтесь взять на себя большую ответственность. Удачное решение всех юридических вопросов.

Вам нужно быть осторожным с высказываниями и сейчас стоит отказаться от дальних поездок и быть внимательными на дорогах.

КОЗЕРОГИ

Эта неделя для вас будет очень эмоциональной, вам захочется высказаться, особенно своим родным и супругам. Постарайтесь максимально избегать конфликтных ситуаций и вашего внутреннего напряжения.

Сейчас для вас удачно может складываться отношения с партнерами и компаньонами, но при условии, если вы будете дипломатичны. Возможны решения больших юридических вопросов. Не избегайте общества, поскольку именно оттуда к вам придёт поддержка и хорошие предложения.

На этой неделе будьте осторожны в финансовых вопросах. Не стоит рисковать, брать кредиты, давать в долг. А в любви ваш ждёт большая удача.

ВОДОЛЕИ

Эта неделя будет для вас очень эмоциональной. Вы внутри можете испытывать большое напряжение. Вам стоит расслабиться, избегать конфликтов и тогда вы увидите как этот период принесет вам много успехов и возможностей, особенно в рабочих вопросах или в любой другой вашей деятельности. Вы сможете очень многое изменить в лучшую сторону.

Использовать Новолуние для написания новых планов и идей. В любви вас также ждёт успех.

РЫБЫ

Это прекрасный период для отдыха и для того, чтобы вы набрались сил, получили хорошие впечатления. Занимайтесь творчеством. Проводите как можно больше времени со своими детьми. Используйте Новолуние для написания новых планов и идей для вашего будущего.

В любви у вас невероятно благоприятный период. Сейчас удачное время для создания собственной семьи.

Вам стоит особое внимание приделить своему здоровью, постарайтесь не переохлаждаться.