Тиждень сили та впевненості в собі: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 1 по 7 липня

Період із 1 до 7 липня має хорошу енергетику, велику кількість позитивних аспектів, які дадуть нам сили та впевненість у собі. Головною подією цього тижня буде Молодик, який відбудеться 6-го липня о 01.57 за київським часом у знаку Рака. Чого очікувати всім знакам Зодіаку, спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Деталі

Як зазначила астрологиня, Молодик - це період нового циклу, тому завжди варто використовувати цей момент для написання нових планів та ідей. Традиційно в цей момент Сонце в з'єднанні з Місяцем, дають нам усім велику енергетичну силу, але фізично ми можемо відчувати слабкість.

"У гороскопі Молодика Сонце і Місяць роблять хороші аспекти до Сатурна і Марса. Це дасть нам можливість протягом місяця бути організованими, ми зможемо встигнути зробити багато завдань і вдало вирішити багато питань, особливо сімейних. Також зможемо гармонізувати й контролювати свою емоційність. А оскільки Молодик відбудеться у знаку Рака, ми будемо дуже чутливими і прив'язаними до дому і до сім'ї, що сприятиме частим сімейним зустрічам і прояву турботи один про одного", - сказала Базиленко.

За її словами, з 3-го липня прекрасний аспект Меркурія з Юпітером даватиме великий успіх тим людям, хто займається юриспруденцією, ораторським мистецтвом, учителям, допоможе студентам під час складання іспитів.

"Але Меркурій також дасть і напружений аспект до Плутона. Це досить небезпечний аспект для спілкування і пересування. Ми будемо агресивно думати і все вищесказане буде йти в нас через напругу і злість. Тому цього тижня потрібно уникати конфліктів, відповідально підходити до висловлювань, інакше ми можемо сказати зайвого і образити інших людей. У цей період можуть бути гострі та необачні висловлювання з боку політиків, великі викриття та міжнародні інформаційні конфлікти. Особливо 7-го липня, коли Меркурій з'єднається з Місяцем", - розповіла астрологиня.

Також цього тижня Нептун увійде в ретроградний рух по знаку Риб до грудня цього року. Тому з цього тижня і до кінця 2024 року гостро порушуватимуться питання, пов'язані з релігією, будуть закулісні ігри впливових людей і таємні переговори.

Загалом, як вважає Базиленко, цей тиждень має хорошу енергетику, велику кількість позитивних аспектів, які дадуть нам сили та впевненість у собі.

ОВНИ

Цей тиждень один із найкращих у році для вирішення ваших сімейних і спадкових питань. Удача буде в купівлі-продажу нерухомості, в ремонті. Постарайтеся цього тижня зустрітися зі своїми батьками або у великому сімейному колі обговорити всі наболілі теми, які можуть вдало вирішитися на вашу користь. У фінансових питаннях на вас також чекає удача.

Успішний період для складання іспитів і важливих зустрічей.

А ось у коханні варто бути обережним. Особливо у стосунках з коханими варто уникати конфліктів.

ТІЛЬЦІ

Протягом цього тижня до вас можуть прийти приголомшливі ідеї та великі можливості для їх реалізації. Цей період принесе вам багато спілкування, цікаві зустрічі та нові контакти. Вдало складуться публічні виступи, робота з інформацією, у комерції та в торгівлі. Це також прекрасний час для складання іспитів і великої удачі в навчанні. У фінансових питаннях також відкриються великі можливості, ви зможете розширювати свій бізнес, налагоджувати взаємини з партнерами.

З вашими близькими варто уникати конфліктів, особливо у 2-й половині тижня.

БЛИЗНЮКИ

Цей тиждень дуже вдалий для вас у будь-яких фінансових питаннях. До вас зараз можуть прийти дуже цікаві пропозиції щодо бізнесу, а також можливості збільшення вашого прибутку. Ви будете сповнені натхнення й енергетичного заряду, особливо в середині тижня. Але протягом усього тижня вам варто дуже серйозно стежити за вашими висловлюваннями, щоб потім ця інформація не обернулася проти вас. Уникайте конфліктів.

РАКИ

Для вас цей період дуже сильний. Ви відчуєте велике емоційне піднесення. Молодик, який відбудеться 6-го липня, буде якраз у вашому знаку, що додасть вам сили і більше можливостей. Обов'язково цього дня пропишіть свої плани і бажання, вони обов'язково збудуться. Ви можете відчувати підтримку і допомогу оточуючих.

Вам варто бути дуже обережним із фінансовими питаннями, особливо під час оформлення важливих фінансових документів.

ЛЕВИ

Вам краще в цей період гарненько відпочити, набратися сил і перезавантажитися. Цей тиждень також для вашої внутрішньої роботи і для духовних практик. Але вам буде дуже складно тримати себе в руках через власну агресивність і нетерпимість. Захочеться сварок і скандалів. Постарайтеся максимально уникати цього і дуже контролювати себе і те, про що ви говорите, інакше це обернеться проти вас. У спокійному стані ви отримаєте все, чого хотіли.

ДІВИ

Ви будете сповнені сил та енергії. До вас прийдуть цікаві ідеї, а ваші проекти будуть дуже вдало просуватися. Ви зможете у свій колектив залучати нових хороших людей, отримувати схвалення керівництва. Ті, хто має свій бізнес, матимуть особливий успіх. Тут ви можете втілювати все задумане вами.

Остерігатися варто тільки інтриг і пліток, які будуть за вашою спиною, або таємної інформації, яка розкриється в другій половині тижня.

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень надає вам розкриття всього вашого потенціалу та реалізації найамбітніших планів. Саме зараз ви можете просуватися по кар'єрі, розширювати свій бізнес, втілює свої ідеї і у вас обов'язково це вийде. Також, вам будуть сприятливі далекі поїздки і подорожі.

Будьте обережні в питаннях, пов'язаних із коханням і творчістю. Тут можуть бути напружені ситуації, вам варто відкласти знайомства. Остерігайтеся службових романів.

СКОРПІОНИ

Цього тижня вам може принести багато цікавих зустрічей з іноземцями або з вашими рідними, які перебувають зараз за кордоном. А також далекі поїздки та подорожі принесуть вам велику удачу. Максимально використовуйте цей період для навчання складання іспитів, де вас обов'язково супроводжуватиме удача.

У фінансових питаннях теж можуть бути чудові можливості, ви можете притягнути інвесторів, вдало взяти кредит.

Вам варто уникати конфліктних ситуацій із вашим керівництвом або близькими родичами.

СТРІЛЬЦІ

Дуже вдалий період для вирішення всіх питань, що накопичилися. Будьте активними, ви можете в чомусь ризикнути. Спирайтеся на свою інтуїцію. Особливо сильно ви зараз зможете допомогти своїй родині. Не бійтеся взяти на себе велику відповідальність. Вдале вирішення всіх юридичних питань.

Вам потрібно бути обережним із висловлюваннями і зараз варто відмовитися від далеких поїздок і бути уважними на дорогах.

КОЗЕРОГИ

Цей тиждень для вас буде дуже емоційним, вам захочеться висловитися, особливо своїм рідним і подружжю. Постарайтеся максимально уникати конфліктних ситуацій і вашої внутрішньої напруги.

Зараз для вас вдало можуть складатися стосунки з партнерами і компаньйонами, але за умови, якщо ви будете дипломатичні. Можливі вирішення великих юридичних питань. Не уникайте суспільства, оскільки саме звідти до вас прийде підтримка і хороші пропозиції.

Цього тижня будьте обережні у фінансових питаннях. Не варто ризикувати, брати кредити, давати в борг. А в коханні на вас чекає велика удача.

ВОДОЛІЇ

Цей тиждень буде для вас дуже емоційним. Ви всередині можете відчувати велику напругу. Вам варто розслабитися, уникати конфліктів і тоді ви побачите, як цей період принесе вам багато успіхів і можливостей, особливо в робочих питаннях або в будь-якій іншій вашій діяльності. Ви зможете дуже багато чого змінити на краще.

Використовувати Молодик для написання нових планів та ідей. У коханні на вас також чекає успіх.

РИБИ

Це прекрасний період для відпочинку і для того, щоб ви набралися сил, отримали гарні враження. Займайтеся творчістю. Проводьте якомога більше часу зі своїми дітьми. Використовуйте Молодик для написання нових планів та ідей для вашого майбутнього.

У коханні у вас неймовірно сприятливий період. Зараз вдалий час для створення власної сім'ї.

Вам варто особливу увагу приділити своєму здоров'ю, постарайтеся не переохолоджуватися.