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Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Киев • УНН

 • 108554 просмотра

В Украине около 220 тысяч человек болеют глаукомой. Врач рассказала о причинах, симптомах и стадиях заболевания, а также о важности профилактических осмотров.

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Каждый год вторая полная неделя марта отмечается Всемирная неделя борьбы с глаукомой - заболеванием, которое называют "тихим похитителем зрения". Оно может долго оставаться незаметным, а без надлежащего лечения неизбежно приводит к слепоте. Как распознать глаукому, кто в зоне риска и какие методы лечения доступны сегодня – УНН рассказала Людмила Венгер, офтальмолог, детский офтальмолог Медицинского дома Odrex.

Всемирная неделя борьбы с глаукомой - инициатива, призванная повысить осведомленность об этом заболевании и подчеркнуть важность профилактических осмотров. Глаукома развивается постепенно и на ранних стадиях не проявляется выраженными симптомами, поэтому многие люди узнают о своем диагнозе только тогда, когда болезнь уже существенно прогрессировала.

Эта неделя имеет целью привлечь внимание к важности регулярных проверок зрения, ведь ранняя диагностика может помочь избежать необратимых последствий

Согласно данным Минздрава, в Украине зарегистрировано около 220 тысяч человек с глаукомой и ежегодно регистрируется около 20 тысяч новых случаев. Каждый пятый человек с инвалидностью по зрению - это человек, потерявший зрение вследствие глаукомы.

Что такое глаукома?

Глаукома - это прогрессирующее заболевание глаза, которое сопровождается сужением полей зрения и развитием атрофии зрительного нерва вследствие повышения внутриглазного давления. В случае ненадлежащего лечения и наблюдения пациента в 100% случаев приводит к полной необратимой потере зрения.

Какие основные причины развития глаукомы?

Причины развития - это ухудшение оттока внутриглазной жидкости, увеличение продукции внутриглазной жидкости и набухание хрусталика, врожденные аномалии места оттока внутриглазной жидкости - угла передней камеры.

Каковы симптомы этой болезни? Когда стоит обратиться к врачу?

Сужение полей зрения, периодическое возникновение тумана перед глазами, радужные круги вокруг источников света, болевые ощущения в глазах - если хотя бы один из симптомов заметили, стоит немедленно записаться на осмотр врача. Но лучший метод не допустить болезнь - регулярно проходить чекапы, потому что прогрессирование первичной открытоугольной глаукомы происходит обычно незаметно для пациента.

Какие есть стадии этой болезни?

Выделяют четыре стадии заболевания:

• Начальная - незначительное сужение полей зрения, минимальные изменения зрительного нерва.

• Развитая - выраженное сужение полей зрения, заметное поражение нерва.

• Далеко зашедшая - значительное ограничение полей зрения, резкое снижение зрительных функций.

• Терминальная - почти полная или полная потеря зрения.

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Кто входит в группу риска?

В группу риска развития глаукомы входят:

  • люди старше 40 лет;
    • те, кто имеет наследственную предрасположенность;
      • пациенты с повышенным внутриглазным давлением;
        • пациенты с миопией или гиперметропией;
          • больные сахарным диабетом, гипертонией, атеросклерозом;
            • пациенты, которые долго принимают стероидные препараты.

              Могут ли стресс или образ жизни повлиять на развитие глаукомы?

              Да, стресс может влиять на манифестацию глаукомы. И образ жизни тоже - нарушение сна, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, например, употребление алкоголя и курение могут вызывать колебания внутриглазного давления и ухудшение кровоснабжения зрительного нерва, что повышает риск развития заболевания.

              Есть ли генетическая предрасположенность к этому заболеванию?

              Да, глаукома имеет генетическую детерминированность. Если в семье кто-то имел такой диагноз,

              риск его развития значительно возрастает, особенно среди ближайших родственников. Поэтому таким людям рекомендовано регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога с обязательным измерением внутриглазного давления.

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              Алина Волянская

              Алина Волянская

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