Тиждень боротьби з глаукомою: офтальмолог розповів, як захистити свій зір

Щороку другий повний тиждень березня відзначається Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою - захворюванням, яке називають "тихим крадієм зору". Воно може довго залишатися непомітним, а без належного лікування неминуче призводить до сліпоти. Як розпізнати глаукому, хто в зоні ризику та які методи лікування доступні сьогодні – УНН розповіла Людмила Венгер, офтальмолог, дитячий офтальмолог Медичного дому Odrex.

Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою — ініціатива, покликана підвищити обізнаність про це захворювання та наголосити на важливості профілактичних оглядів. Глаукома розвивається поступово і на ранніх стадіях не проявляється вираженими симптомами, тому багато людей дізнаються про свій діагноз лише тоді, коли хвороба вже суттєво прогресувала.

Цей тиждень має на меті привернути увагу до важливості регулярних перевірок зору, адже рання діагностика може допомогти уникнути незворотних наслідків

Згідно з даними МОЗ, в Україні зареєстровано близько 220 тисяч людей з глаукомою і щороку реєструється близько 20 тисяч нових випадків. Кожна п'ята людина з інвалідністю щодо зору – це людина, що втратила зір внаслідок глаукоми.

Що таке глаукома?

Глаукома — це прогресуюче захворювання ока, яке супроводжується звуженням полів зору та розвитком атрофії зорового нерву внаслідок підвищення внутрішньоочного тиску. У разі неналежного лікування та спостереження пацієнта в 100% випадків призводить до повної незворотньої втрати зору.

Які основні причини розвитку глаукоми?

Причини розвитку — це погіршення відтоку внутрішньоочної рідини, збільшення продукції внутрішньоочної рідини та набухання кришталика, вроджені аномалії місця відтоку внутрішньоочної рідини — кута передньої камери.

Якими є симптоми цієї хвороби? Коли варто звернутися до лікаря?

Звуження полів зору, періодичне виникнення туману перед очима, райдужні кола навколо джерел світла, больові відчуття в очах – якщо хоча б один з симптомів помітили, варто негайно записатися на огляд лікаря. Але найкращий метод не допустити хворобу – регулярно проходити чекапи, тому що прогресування первинної відкритокутової глаукоми відбувається зазвичай непомітно для пацієнта.

Які є стадії цієї хвороби?

Виділяють чотири стадії захворювання:

• Початкова — незначне звуження полів зору, мінімальні зміни зорового нерва.

• Розвинена — виражене звуження полів зору, помітне ураження нерва.

• Така, що далеко зайшла — значне обмеження полів зору, різке зниження зорових функцій.

• Термінальна — майже повна або повна втрата зору.

Хто такі окуляристи і чому вони потрібні в Україні? Розповідає лікар

Хто входить до групи ризику?

До групи ризику розвитку глаукоми входять:

люди старші за 40 років;

ті, хто має спадкову схильність;

пацієнти з підвищеним внутрішньоочним тиском;

пацієнти з міопією або гіперметропією;

хворі на цукровий діабет, гіпертонію, атеросклероз;

пацієнти, які довго приймають стероїдні препарати.

Чи можуть стрес або спосіб життя вплинути на розвиток глаукоми?

Так, стрес може впливати на маніфестацію глаукоми. І спосіб життя теж – порушення сну, малорухливий спосіб життя, шкідливі звички, наприклад, вживання алкоголю та куріння можуть спричиняти коливання внутрішньоочного тиску та погіршення кровопостачання зорового нерва, що підвищує ризик розвитку захворювання.

Чи є генетична схильність до цього захворювання?

Так, глаукома має генетичну детермінованість. Якщо в сім’ї хтось мав такий діагноз,

ризик його розвитку значно зростає, особливо серед найближчих родичів. Тому таким людям рекомендовано регулярно проходити профілактичні огляди в офтальмолога з обовʼязковим вимірювання внутрішньоочного тиску.

Шлюб втричі збільшує ризик ожиріння у чоловіків, але не у жінок – дослідження