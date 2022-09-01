"Опасные провокации": в МИД призвали россию пропустить МАГАТЭ на ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал россию немедленно прекратить обстреливать коридор из Запорожья до ЗАЭС и предоставить МАГАТЭ безопасный проход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Николенко.
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"Нарушая взятые на себя обязательства, российская армия усиленно обстреливает коридор, которым из Запорожья до АЭС должна проехать миссия МАГАТЭ. россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и разрешить МАГАТЭ безопасный проход", – написал Николенко.
Напомним
Российские войска с самого утра обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья к Запорожской АЭС.
В результате обстрела площадки ЗАЭС сработала аварийная защита и отключился пятый энергоблок.
Несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар.