"Опасные провокации": в МИД призвали россию пропустить МАГАТЭ на ЗАЭС

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"Нарушая взятые на себя обязательства, российская армия усиленно обстреливает коридор, которым из Запорожья до АЭС должна проехать миссия МАГАТЭ. россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и разрешить МАГАТЭ безопасный проход", – написал Николенко.

Напомним

Российские войска с самого утра обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья к Запорожской АЭС.

В результате обстрела площадки ЗАЭС сработала аварийная защита и отключился пятый энергоблок.

Несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар.