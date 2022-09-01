"Небезпечні провокації": у МЗС закликали росію пропустити МАГАТЕ на ЗАЕС

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав росію негайно припинити обстрілювати коридор із Запоріжжя до ЗАЕС та надати МАГАТЕ безпечний прохід. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Ніколенка.