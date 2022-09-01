"Небезпечні провокації": у МЗС закликали росію пропустити МАГАТЕ на ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав росію негайно припинити обстрілювати коридор із Запоріжжя до ЗАЕС та надати МАГАТЕ безпечний прохід. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Ніколенка.
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"Порушуючи взяті на себе зобов’язання, російська армія посилено обстрілює коридор, яким із Запоріжжя до АЕС має проїхати місія МАГАТЕ. росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та дозволити МАГАТЕ безпечний прохід", – написав Ніколенко.
Нагадаємо
Російські війська із самого ранку обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Запорізької АЕС.
Внаслідок обстрілу майданчика ЗАЕС спрацював аварійний захист і відключився п'ятий енергоблок.
Попри обстріли, місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодара.