"Не жалуйся на жару, голод или усталость": как оккупационные власти путина из детей делают "дуболомов" на Запорожье

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
06:57 • 7556 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 21477 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 38429 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 44903 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 183047 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 77359 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 70493 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 118510 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 42779 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 57040 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.1м/с
55%
747мм
Популярные новости
ISW: Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью26 июля, 23:27 • 11160 просмотра
Рейтинг Демократической партии США упал до 35-летнего минимума – опрос26 июля, 23:57 • 7094 просмотра
Астероид 2024 YR4 пролетит мимо Земли, но может столкнуться с Луной: названы сроки и угрозы для планеты27 июля, 00:25 • 8824 просмотра
"Азбука победы": россияне разработали интерактивное пособие для первоклассников на оккупированных территориях27 июля, 00:54 • 5580 просмотра
Прогноз погоды: Украину накроют дожди и грозы, на юге ожидается сильная жара04:12 • 8694 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 183047 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 118510 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 164698 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 137570 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 157333 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Грузия
Реклама
УНН Lite
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 14606 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 16829 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 16591 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 17843 просмотра
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 260767 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Вашингтон Пост
Сухой Су-27
Financial Times
Facebook

"Не жалуйся на жару, голод или усталость": как оккупационные власти путина из детей делают "дуболомов" на Запорожье

Киев • УНН

 • 492 просмотра

В детском лагере "Воин" на оккупированном Запорожье детей заставляют соблюдать строгие правила, включая запрет на иностранные языки и жалобы. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко назвал это воспитанием "дуболомов".

"Не жалуйся на жару, голод или усталость": как оккупационные власти путина из детей делают "дуболомов" на Запорожье

В детском лагере "Воин" на оккупированной части Запорожской области детей заставляют подчиняться жестким правилам - не разговаривать на иностранных языках, не спорить с вожатыми и молча терпеть голод и усталость. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Правила поведения с вожатыми в детском лагере "Воин" в Запорожье.

  • "Держи руки на виду";
    • "Не говори по иностранному";
      • "Если он (вожатый) кричит - не пререкайся";
        • "Не жалуйся на жару, голод или усталость".

          Так путин из детей делает "дуболомов", готовых умирать за него без всякого вопроса. Здесь нечего добавить. Так выглядит настоящий фашизм

          - заявил Андрющенко.

          рф распространяет фейки о мобилизации подростков-сирот в Сумской области - ЦПД30.01.2025, 16:37 • 23564 просмотра

          Алена Уткина

          Алена Уткина

          ОбществоВойна
          Запорожье
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9