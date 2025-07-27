"Не жалуйся на жару, голод или усталость": как оккупационные власти путина из детей делают "дуболомов" на Запорожье
Киев • УНН
В детском лагере "Воин" на оккупированном Запорожье детей заставляют соблюдать строгие правила, включая запрет на иностранные языки и жалобы. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко назвал это воспитанием "дуболомов".
В детском лагере "Воин" на оккупированной части Запорожской области детей заставляют подчиняться жестким правилам - не разговаривать на иностранных языках, не спорить с вожатыми и молча терпеть голод и усталость. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.
Детали
Правила поведения с вожатыми в детском лагере "Воин" в Запорожье.
- "Держи руки на виду";
- "Не говори по иностранному";
- "Если он (вожатый) кричит - не пререкайся";
- "Не жалуйся на жару, голод или усталость".
Так путин из детей делает "дуболомов", готовых умирать за него без всякого вопроса. Здесь нечего добавить. Так выглядит настоящий фашизм
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