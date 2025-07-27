В детском лагере "Воин" на оккупированной части Запорожской области детей заставляют подчиняться жестким правилам - не разговаривать на иностранных языках, не спорить с вожатыми и молча терпеть голод и усталость. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Правила поведения с вожатыми в детском лагере "Воин" в Запорожье.

"Держи руки на виду";

"Не говори по иностранному";

"Если он (вожатый) кричит - не пререкайся";

"Не жалуйся на жару, голод или усталость".

Так путин из детей делает "дуболомов", готовых умирать за него без всякого вопроса. Здесь нечего добавить. Так выглядит настоящий фашизм - заявил Андрющенко.

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