"Не жалуйся на жару, голод или усталость": як окупаційна влада путіна з дітей робить "дуболомів" на Запоріжжі

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
06:57 • 9598 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків Путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 24165 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 39635 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
25 липня, 18:39 • 46020 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 73156 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 184277 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 77577 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 70566 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 119445 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 42822 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.1м/с
55%
747мм
Популярнi новини
ISW: росія готує ще більш масштабні удари по Україні восени26 липня, 23:27 • 11855 перегляди
Рейтинг Демократичної партії США впав до 35-річного мінімуму - опитування26 липня, 23:57 • 8528 перегляди
Астероїд 2024 YR4 омине Землю, але може зіткнутися з Місяцем: названо терміни і загрози для планети27 липня, 00:25 • 10099 перегляди
"Азбука побєди": росіяни розробили інтерактивний посібник для першокласників на окупованих територіях27 липня, 00:54 • 6960 перегляди
Прогноз погоди: Україну накриють дощі та грози, на півдні очікується сильна спека04:12 • 10106 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 184267 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 119437 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 165485 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 138325 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 158077 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Грузія
Реклама
УНН Lite
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 15129 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 17407 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 17052 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 18269 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 261170 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Вашингтон пост
Су-27
Financial Times
Facebook

"Не жалуйся на жару, голод или усталость": як окупаційна влада путіна з дітей робить "дуболомів" на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 964 перегляди

У дитячому таборі "Воїн" на окупованому Запоріжжі дітей змушують дотримуватися суворих правил, включаючи заборону на іноземні мови та скарги. Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко назвав це вихованням "дуболомів".

"Не жалуйся на жару, голод или усталость": як окупаційна влада путіна з дітей робить "дуболомів" на Запоріжжі

У дитячому таборі "Воїн" на окупованій частині Запорізької області дітей змушують підкорятися жорстким правилам - не розмовляти іноземними мовами, не сперечатися з вожатими та мовчки терпіти голод і втому. Про це пише УНН з посиланням на допис керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

Правила поведінки з вожатими в дитячому таборі "Воїн" на Запоріжжі.

  • "Держи руки на виду";
    • "Не говори по иностранному";
      • "Если он (вожатий) кричит - не пререкайся";
        • "Не жалуйся на жару, голод или усталость".

          Так путін з дітей робить "дуболомів", готових вмирати за нього без жодного питання. Тут нема що додавати. Так виглядає справжній фашизм

          - заявив Андрющенко.

          рф поширює фейки про мобілізацію підлітків-сиріт на Сумщині - ЦПД30.01.25, 16:37 • 23564 перегляди

          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

          СуспільствоВійна
          Запоріжжя
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9