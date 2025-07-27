"Не жалуйся на жару, голод или усталость": як окупаційна влада путіна з дітей робить "дуболомів" на Запоріжжі
Київ • УНН
У дитячому таборі "Воїн" на окупованому Запоріжжі дітей змушують дотримуватися суворих правил, включаючи заборону на іноземні мови та скарги. Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко назвав це вихованням "дуболомів".
У дитячому таборі "Воїн" на окупованій частині Запорізької області дітей змушують підкорятися жорстким правилам - не розмовляти іноземними мовами, не сперечатися з вожатими та мовчки терпіти голод і втому. Про це пише УНН з посиланням на допис керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Правила поведінки з вожатими в дитячому таборі "Воїн" на Запоріжжі.
- "Держи руки на виду";
- "Не говори по иностранному";
- "Если он (вожатий) кричит - не пререкайся";
- "Не жалуйся на жару, голод или усталость".
Так путін з дітей робить "дуболомів", готових вмирати за нього без жодного питання. Тут нема що додавати. Так виглядає справжній фашизм
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