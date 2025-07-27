"Не жалуйся на жару, голод или усталость": як окупаційна влада путіна з дітей робить "дуболомів" на Запоріжжі

У дитячому таборі "Воїн" на окупованій частині Запорізької області дітей змушують підкорятися жорстким правилам - не розмовляти іноземними мовами, не сперечатися з вожатими та мовчки терпіти голод і втому. Про це пише УНН з посиланням на допис керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

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Правила поведінки з вожатими в дитячому таборі "Воїн" на Запоріжжі.

"Держи руки на виду";

"Не говори по иностранному";

"Если он (вожатий) кричит - не пререкайся";

"Не жалуйся на жару, голод или усталость".

Так путін з дітей робить "дуболомів", готових вмирати за нього без жодного питання. Тут нема що додавати. Так виглядає справжній фашизм - заявив Андрющенко.

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