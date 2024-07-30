Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предположил, что это ЕС попросил Украину остановить транзит нефти российской компании «Лукойл» по своей территории, передает УНН.

«Прошло больше недели, как мы вместе со Словакией инициировали иск Еврокомиссии против Украины из-за запрета поставок нефти. Прошло больше недели, а Еврокомиссия ничего не сделала. Несмотря на угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС, несмотря на кристально очевидное нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Брюссель молчит», - написал Сийярто в Facebook.

По его мнению, есть два варианта. Первый по его словам заключается в том, что якобы Европейская комиссия настолько слаба, что не может обеспечить соблюдение «фундаментальных интересов двух государств-членов против кандидата в члены».

«Второй. Все дело придумали не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хотела шантажировать две миролюбивые страны, которые отказались от поставок оружия», - утверждает Сийярто.

«Еврокомиссия и лично президент Урсула фон дер Ляйен должны немедленно дать показания: просил ли Брюссель у Киева запретить поставки нефти? А если нет, то почему Еврокомиссия больше недели не принимает никаких мер?» - продолжил свои обвинения Сийярто.

Дополнение

Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от своего ключевого поставщика «лукойл» после того, как в июне Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать 6,5 млрд евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, из-за ужесточения санкций Украиной против «Лукойла», из-за чего транзит российской нефти приостановился.

Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что страны - члены ЕС не поддержали призыв Венгрии и Словакии снять санкции с российского «лукойла», чтобы возобновить транзит российской нефти.

Сийярто сообщал, что обсудил по телефону в понедельник с российским и словацким коллегами решение Украины остановить транзит российского «Лукойла».