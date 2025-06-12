"Не такие уж и успешные": Зеленский отверг заявления о "масштабных успехах" россии
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что победа россии в войне – это лишь "российский нарратив". Украинская армия отбивает наступление врага уже почти три недели.
Президент Украины Владимир Зеленский отвергает сообщения о масштабных успехах москвы. Об этом Президент заявил в интервью Bild, пишет УНН.
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Зеленский, как сообщается, сказал, что "россия побеждает в войне" - это "российский нарратив", а его армия отражает новое наступление почти три недели: россияне "не такие уж и успешные, мягко говоря".
Зеленский: россия просто лжет Трампу12.06.25, 03:20 • 2610 просмотров