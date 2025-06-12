"Не такие уж и успешные": Зеленский отверг заявления о "масштабных успехах" россии

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает сообщения о масштабных успехах москвы. Об этом Президент заявил в интервью Bild, пишет УНН.

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Зеленский, как сообщается, сказал, что "россия побеждает в войне" - это "российский нарратив", а его армия отражает новое наступление почти три недели: россияне "не такие уж и успешные, мягко говоря".

Зеленский: россия просто лжет Трампу