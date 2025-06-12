"Не такі вже й успішні": Зеленський відкинув заяви про "масштабні успіхи" росії

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
11 червня, 16:32 • 28285 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Ексклюзив
11 червня, 13:57 • 87404 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
11 червня, 12:47 • 87948 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
11 червня, 12:09 • 91562 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 98158 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 94352 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 178485 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 69989 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 93069 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 64357 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
6м/с
71%
748мм
Популярнi новини

На Київщині помітили смерч: відео з соцмереж

11 червня, 22:57 • 22266 перегляди

Патрульна поліція: Інформація про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня – фейк

12 червня, 01:42 • 16864 перегляди

Нічні удари по Харкову: вже 12 поранених, серед них діти

12 червня, 02:02 • 19311 перегляди

Зеленський: Українці - не дрова, які підкидають у вогонь

03:48 • 19047 перегляди

"Мирні" переговори: кремль намагається довести нікчемність України як держави - ISW

04:46 • 16093 перегляди
Публікації

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

11 червня, 16:11 • 81570 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11 червня, 11:05 • 149291 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 178502 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 153236 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 363713 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Синєгубов Олег Васильович

Ігор Терехов

Александар Вучич

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати Америки

Іран

Israel

Реклама
УНН Lite

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

11 червня, 15:50 • 45630 перегляди

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 74183 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 81385 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 105471 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 84819 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

"Не такі вже й успішні": Зеленський відкинув заяви про "масштабні успіхи" росії

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що перемога росії у війні – це лише "російський наратив". Українська армія відбиває наступ ворога вже майже три тижні.

"Не такі вже й успішні": Зеленський відкинув заяви про "масштабні успіхи" росії

Президент України Володимир Зеленський відкидає повідомлення про "масштабні успіхи" москви. Про це Президент заявив в інтерв'ю Bild, пише УНН.

Деталі

Зеленський, як повідомляється, сказав, що "росія перемагає у війні" - це "російський наратив", а його армія відбиває новий наступ майже три тижні: росіяни "не такі вже й успішні, м'яко кажучи".

Видання запитує: що стосовно мирних переговорів. Президент, як вказано, не довіряє москві - і пояснює головну ціль росіян: "Їм важливо показати Трампу, що між Україною та росією є дипломатичний міст". "Щоб проти росії не вводилися санкції", доки тривають переговори. Тому що путін завжди може сказати: "ми розмовляємо один з одним. Якщо буде запроваджено санкції, переговорів більше не буде", путін не хоче миру, пише видання.

Але, як зауважується, росіяни мають і другу ціль. Вони хочуть "діалогу без європейців та без американців", щоб ізолювати Україну. "Довга війна без підтримки наших партнерів - для путіна це був би ідеальний варіант, - сказав Президент України. - Він не витримає довгої війни з нашими партнерами та санкціями".

Зеленський: росія просто бреше Трампу12.06.25, 03:20 • 2664 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Bild
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9