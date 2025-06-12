"Не такі вже й успішні": Зеленський відкинув заяви про "масштабні успіхи" росії

Президент України Володимир Зеленський відкидає повідомлення про "масштабні успіхи" москви. Про це Президент заявив в інтерв'ю Bild, пише УНН.

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Зеленський, як повідомляється, сказав, що "росія перемагає у війні" - це "російський наратив", а його армія відбиває новий наступ майже три тижні: росіяни "не такі вже й успішні, м'яко кажучи".

Видання запитує: що стосовно мирних переговорів. Президент, як вказано, не довіряє москві - і пояснює головну ціль росіян: "Їм важливо показати Трампу, що між Україною та росією є дипломатичний міст". "Щоб проти росії не вводилися санкції", доки тривають переговори. Тому що путін завжди може сказати: "ми розмовляємо один з одним. Якщо буде запроваджено санкції, переговорів більше не буде", путін не хоче миру, пише видання.

Але, як зауважується, росіяни мають і другу ціль. Вони хочуть "діалогу без європейців та без американців", щоб ізолювати Україну. "Довга війна без підтримки наших партнерів - для путіна це був би ідеальний варіант, - сказав Президент України. - Він не витримає довгої війни з нашими партнерами та санкціями".

Зеленський: росія просто бреше Трампу