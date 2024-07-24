Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город выполнит решение Кабмина о начале учебного года 2 сентября, а не 19 августа, как рекомендовал городской штаб, пишет УНН.

Относительно решения Кабмина о начале учебного года 2 сентября. Мы принимаем и выполним это решение. Львовские школьники начнут обучение вместе со всеми - написал Садовый в Telegram.

Мэр Львова напомнил, что «городской штаб по подготовке к зиме рекомендовал начать обучение 19 августа именно потому, что есть риск отключения электроэнергии».

«Во время войны мы должны быть гибкими и быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Жаль, что это понимают не все. Но это точно не причина для развития внутренних недоразумений», - отметил Садовый.