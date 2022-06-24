Не вернул Нацгвардии 10 арендованных вертолетов во время военного положения: задержан гендиректор предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Кропивницком задержан генеральный директор коммерческого предприятия, который во время военного положения не вернул Национальной гвардии взятые в аренду десять вертолетов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
При процессуальном руководстве прокуроров Кропивницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере задержаны и сообщены о подозрении генеральному директору коммерческого предприятия по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Цитата
“По данным следствия, в течение 2002-2012 годов одна из воинских частей Нацгвардии Украины предоставила в аренду предприятию военное имущество — 10 вертолетов. Договором аренды было предусмотрено условие их обязательного возврата в случае введения в стране военного положения. Предприятие передало вертолеты в субаренду для использования в зонах деятельности Миссий ООН”, — говорится в сообщении.
В связи с введением в Украине в феврале 2022 года военного положения, воинская часть обратилась к предприятию с требованием вернуть свое военное имущество для выполнения задач по назначению. Однако владелец предприятия не вернул вертолеты, продолжая получать доходы от их использования.
В настоящее время предприниматель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним
Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении Святогорскому городскому голове в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).