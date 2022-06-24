Не повернув Нацгвардії 10 орендованих вертольотів під час воєнного стану: затримано гендиректора підприємства

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За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері затримано та повідомлено про підозру генеральному директору комерційного підприємства за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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“За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. Договором оренди було передбачено умову їх обов’язкового повернення у разі введення в країні воєнного стану. Підприємство передало гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності Місій ООН”, — ідеться в повідомленні.

У зв’язку з введенням в Україні в лютому 2022 року воєнного стану, військова частина звернулась до підприємства з вимогою повернути своє військове майно для виконання завдань за призначенням. Однак, власник підприємства не повернув вертольоти, продовжуючи отримувати прибутки від їх використання.

Наразі підприємця затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо

Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру Святогірському міському голові у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).