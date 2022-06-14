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Меру Святогірська повідомили про підозру у держзраді

Меру Святогірська повідомили про підозру у держзраді

Київ • УНН

 • 106730 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Святогірському міському голові Володимиру Бандурі оголосили підозру у державній зраді. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

“Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру Святогірському міському голові у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї «руського миру». Також підозрюваний висловлював вдячність військовослужбовцям зс рф, які захопили мирне місто.

Крім того, він погодився на пропозицію представника окупаційної адміністрації рф – «голови днр обійняти посаду так званого голови тимчасово окупованого Святогірська, чим спричинив шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Нагадаємо

13 червня стало відомо, що мер Святогірська Донецької області Володимир Бандура перейшов на бік окупантів.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради мера Святогірська Володимира Бандури. В інтерв’ю російським пропагандистам він публічно пропагував "русский мир", дискредитував ЗСУ та державну владу України.

Верховна Рада України ухвалила законопроект № 7186, який передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору. Колаборантам загрожує від 10 до 12 років.

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