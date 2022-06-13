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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44157 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Мер Святогірська перейшов на бік окупантів

Мер Святогірська перейшов на бік окупантів

Київ • УНН

 • 761113 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Мер Святогірська Донецької області Володимир Бандура перейшов на бік окупантів. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН

Цитата

"Український мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік динири ("днр" – ред.). пушилін провів з ним зустріч та призначив "головою адміністрації" Святогірська", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради мера Святогірська Володимира Бандури. В інтерв’ю російським пропагандистам він публічно пропагував "русский мир", дискредитував ЗСУ та державну владу України.

Верховна Рада України ухвалила законопроект № 7186, який передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору. Колаборантам загрожує від 10 до 12 років.

Українські Національні Новини

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