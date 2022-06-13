Мер Святогірська перейшов на бік окупантів

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"Український мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік динири ("днр" – ред.). пушилін провів з ним зустріч та призначив "головою адміністрації" Святогірська", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради мера Святогірська Володимира Бандури. В інтерв’ю російським пропагандистам він публічно пропагував "русский мир", дискредитував ЗСУ та державну владу України.

Верховна Рада України ухвалила законопроект № 7186, який передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору. Колаборантам загрожує від 10 до 12 років.