Мэру Святогорска сообщили о подозрении в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Святогорскому городскому голове Владимиру Бандуре объявили подозрение в государственной измене. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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“Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении Святогорскому городскому голове в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)”, – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, городской голова, перейдя на сторону врага, распространил через средства массовой информации обращение, в котором пропагандировал идеи «русского мира». Также подозреваемый выражал благодарность военнослужащим из вс рф, захватившим мирный город.
Кроме того, он согласился на предложение представителя оккупационной администрации рф – «председателя ДНР занять должность так называемого председателя временно оккупированного Святогорска, чем нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
Напомним
13 июня стало известно, что мэр Святогорска Донецкой области Владимир Бандура перешел на сторону оккупантов.
Сотрудники ДБР открыли уголовное производство по факту государственной измены мэра Святогорска Владимира Бандуры. В интервью российским пропагандистам он публично пропагандировал "русский мир", дискредитировал ВСУ и государственную власть Украины.
Верховная Рада Украины приняла законопроект №7186, который предусматривает уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору. Колоборантам грозит от 10 до 12 лет.