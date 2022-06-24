"Не нужно вредить": информация о пребывании ВСУ в Северодонецке закрытая – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Информация о пребывании подразделений ВСУ в Северодонецке является закрытой. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, призвав не вредить ведению оборонной операции, передает УНН.
Цитата
"Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе, включая Северодонецк, закрытая. (...) Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны", - сказал Мотузяник.
Детали
Мотузяник призвал журналистов, представителей органов государственной власти дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в рамках открытой информации.
"Не нужно вредить ведению оборонной операции", – добавил Мотузяник.
Дополнение
Мотузяник сообщал, что самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка. Под огнем российских оккупантов находятся населенные пункты Боровское, Верхнекаменка, Николаевка и Белая Гора.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что украинским защитникам в Северодонецке придется отойти от города на другие позиции.