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"Не потрібно шкодити": інформація про перебування ЗСУ у Сєвєродонецьку закрита – Міноборони

"Не потрібно шкодити": інформація про перебування ЗСУ у Сєвєродонецьку закрита – Міноборони

Київ • УНН

 • 111672 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Інформація про перебування підрозділів ЗСУ у Сєвєродонецьку є закритою. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, закликавши не шкодити веденню оборонної операції, передає УНН.

Цитата

"Інформація стосовно того, чи перебувають частини ЗСУ в певному районі, включно із Сєвєродонецьком, є закритою. (...) Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інформації, яку подає Генштаб та Міноборони", - сказав Мотузяник.

Деталі

Мотузяник закликав журналістів, представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою.

"Не потрібно шкодити веденню оборонної операції", - додав Мотузяник.

Доповнення

Мотузяник повідомляв, що найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Під вогнем російських окупантів перебувають населені пункти Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка та Біла Гора.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що українським захисникам у Сєвєродонецьку доведеться відійти від міста на інші позиції.

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