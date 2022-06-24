"Не потрібно шкодити": інформація про перебування ЗСУ у Сєвєродонецьку закрита – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Інформація про перебування підрозділів ЗСУ у Сєвєродонецьку є закритою. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, закликавши не шкодити веденню оборонної операції, передає УНН.
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"Інформація стосовно того, чи перебувають частини ЗСУ в певному районі, включно із Сєвєродонецьком, є закритою. (...) Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інформації, яку подає Генштаб та Міноборони", - сказав Мотузяник.
Деталі
Мотузяник закликав журналістів, представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою.
"Не потрібно шкодити веденню оборонної операції", - додав Мотузяник.
Доповнення
Мотузяник повідомляв, що найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Під вогнем російських окупантів перебувають населені пункти Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка та Біла Гора.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що українським захисникам у Сєвєродонецьку доведеться відійти від міста на інші позиції.