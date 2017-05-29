Нельзя допустить распада сирийского государства - Э.Макрон
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Нельзя допустить распада сирийского государства. Об этом по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Франции Эммануэль Макрона, передает УНН.
"С нашей стороны (Франции - ред.) существует красная линия в виде использования химического оружия. Любое использование химического оружия сразу же будет поводом для ответа со стороны Франции крайней мере", - заявил Э.Макрон.
По его словам, сирийская государство должно стать демократическим и должно быть сохранено. Также по мнению французского президента необходимо обеспечить его стабильность.
"Нам нельзя допустить распада сирийского государства и того, чтобы ситуация ухудшилась в этом регионе", - заявил Э.Макрон.
Э.Макрон отметил, что хотел бы, чтобы Франция и Россия сотрудничали в сирийском вопросе, и подчеркнул, что в Сирию должен быть обеспечен доступ гуманитарных миссий.
Как сообщал УНН, армия Сирии восстановила контроль над рядом поселков в провинциях Хомс и Алеппо.